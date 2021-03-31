Одесская область вырвалась на второе место по количеству новых зараженных COVID-19 за сутки

Так, по состоянию на утро среды, 31 марта, в регионе лабораторно подтвердили коронавирус у 1 012-ти человек. Именно столько новых зараженных выявлено всего за сутки. Об этом сообщили в СНБО, передает Politeka.net

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 107 тысяч 566 человек.

Смертей за сутки от вируса и сопутствующих заболеваний 18. Всего – 1776 человек.

При этом по данным мониторинга, 83 037 человек выздоровели, в том числе трое – за последние сутки. На сегодняшний день в Одесской области болеют 22 753 человека.

Стоит сказать, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Ранее мы писали, что из-за большого наплыва туристов, которые приезжают на выходные в Одессу, полиция не успевает штрафовать нарушителей карантина.

По словам губернатора Сергея Гриневецкого, нарушителей соблюдения карантина слишком много, ведь среди них – туристы, которые приезжают в Одессу на выходные. Как повлиять на это — чиновники не знают. Сейчас эпидемиологическая ситуация в области остаётся крайне сложной, а игнорирование горожанами карантина лишь усугубляет ситуацию.

«Очень много туристов в Одессе в выходные дни. Очень много из других городов приезжают. Правоохранители не успевают даже оформлять протоколы. Но не это главное, главное — обеспечить санитарно-эпидемиологическое состояние», — заявил Гриневецкий.

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