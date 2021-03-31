Подозреваемым грозит от 9 до 12 лет тюрьмы

В Одессе задержали пограничников, которые торговали наркотическими препаратами

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, двух действующих и одного бывшего контрактников Подольского пограничного отряда уличили в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств.

Преступники были задержаны во время очередной попытки сбыта партии амфетамина — в автомобиле одного из наркодилеров было найдено 500 граммов запрещенного препарата.

Ранее силовики документировали несколько фактов продажи наркотиков членами группировки.

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях участников группировки смпецслужбы обнаружили запрещенные вещества, а также средства связи, банковские карточки и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Разоблачение преступления проводили прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере совместно с оперативными сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Одесской области.

В случае обвинительного приговора подозреваемым грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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