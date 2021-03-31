Стало известно от каких заболеваний умирают чаще всего одесситы

По данным главы горздрава Елены Якименко, в прошлом году увеличилась смертность среди населения Одессы: 13,64 на 1 тыс. населения (в 2019 году – 12,81 на 1 тыс. населения), пишут местные СМИ.

На первом месте среди болезней, которые становятся причинами смерти жителей города, как и в прошлые годы, стали болезни системы кровообращения. Они составляют 61,1% от общих причин смертей.

Онкологические заболевания стали причиной 18,9% смертей в городе в прошлом году, а коронавирус всего 7,7%.

В тоже время увеличилась рождаемость, на 1 тыс. населения - 10,3 против 9,65 в 2019 году.

Всего в городе, по данным на 1 января 2021 года, проживал 1 миллион 17 699 человек.

Ранее мы писали, что из-за большого наплыва туристов, которые приезжают на выходные в Одессу, полиция не успевает штрафовать нарушителей карантина.

По словам губернатора Сергея Гриневецкого, нарушителей соблюдения карантина слишком много, ведь среди них – туристы, которые приезжают в Одессу на выходные. Как повлиять на это — чиновники не знают. Сейчас эпидемиологическая ситуация в области остаётся крайне сложной, а игнорирование горожанами карантина лишь усугубляет ситуацию.

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