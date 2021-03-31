Одна из девочек не выдержала и рассказала всё маме

В Одессе пожилой мужчина долгое время насиловал школьницу, а также запугивал, чтобы она не рассказала родителям

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Еще в 2019 году 49-летний одессит в одной из соцсетей завязал дружбу с 13-летней девочкой под видом парня.

Он выпросил у малолетней фотографии интимного характера, и после этого, имея компромат, мужчина начал звонить школьнице, представляясь сотрудником органа, который якобы контролирует распространение в интернете порнографического контента, и угрожать тем, что разошлет ее фото родителям, родственникам и одноклассникам, если она не встретится с ним.

Испугавшись, девочка согласилась на встречу. Мужчина-педофил пришел к ней домой, пока ее мама была на работе, и изнасиловал ее.

Запугивания и изнасилования продолжались два года, пока школьница не рассказала все своей матери, а та в свою очередь обратилась за помощью к правоохранителям.

По месту жительства у извращенца изъяли мобильный телефон и ноутбук, в которых зафиксирована переписка, шантаж и запугивание этой и других девушек, а также фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием фигуранта и несовершеннолетних.

Отмечается, что нескольких из них полицейские уже установили и проводят с ними следственные действия. По словам девушек, правонарушитель с ними познакомился так же в интернете.

За содеянное мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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