В Одессе полицейские с погоней ловили злостного нарушителя на Жигулях
Соотвествующее видео обнародовали в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
"Очередная погоня за бухарем за рулём закончилась прилетом в дерево", - говорится в публикации.
Как сообщили в патрульной полиции, минувшей ночью в Приморском районе инспекторы получили ориентировку о задержании автомобиля ВАЗ, водитель которого нарушает правила дорожного движения и не останавливается на требования полицейских.
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Патрульне обнаружили похожий по описанию автомобиль на улице Серова. Как выяснилось, водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дерево.
Во время общения с копами водитель был пьян.
А когда патрульные пробили нарушителя по базам, выяснилось, что он злостный нарушитель и был лишен водительских прав.
На 32-летнего водителя были составлены административные материалы.
До этого мы сообщали, вцентре Одессы иномарка неожиданно выехала на тротуар, пострадавшего забрали в больницу.
Так, поздно вечером на улице Пушкинской водитель автомобиля Mitsubishi, превысив скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в припаркованный Volkswagen.
В ДТП есть пострадавший – это 29-летнего водитель Mitsubishi. Его забрали в больницу.
Напомним, что иномарка влетала в грузовик на Одесчине, две девочки не выжили: кадры трагического ДТП
Также Politeka сообщала, автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе