В Одессе полицейские с погоней ловили злостного нарушителя на Жигулях

Соотвествующее видео обнародовали в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

"Очередная погоня за бухарем за рулём закончилась прилетом в дерево", - говорится в публикации.

Как сообщили в патрульной полиции, минувшей ночью в Приморском районе инспекторы получили ориентировку о задержании автомобиля ВАЗ, водитель которого нарушает правила дорожного движения и не останавливается на требования полицейских.

Патрульне обнаружили похожий по описанию автомобиль на улице Серова. Как выяснилось, водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дерево.

Во время общения с копами водитель был пьян.

А когда патрульные пробили нарушителя по базам, выяснилось, что он злостный нарушитель и был лишен водительских прав.

На 32-летнего водителя были составлены административные материалы.

До этого мы сообщали, вцентре Одессы иномарка неожиданно выехала на тротуар, пострадавшего забрали в больницу.

Так, поздно вечером на улице Пушкинской водитель автомобиля Mitsubishi, превысив скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в припаркованный Volkswagen.

В ДТП есть пострадавший – это 29-летнего водитель Mitsubishi. Его забрали в больницу.

Напомним, что иномарка влетала в грузовик на Одесчине, две девочки не выжили: кадры трагического ДТП

Также Politeka сообщала, автомобиль с ребенком слетел прямо в ров: кадры аварии на Объездной дороге в Одессе