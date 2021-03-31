Неравнодушных людей просят помочь с поисками молодой девушки, которая вышла из дома и бесследно пропала в Одесском регионе
Как передает Politeka.net, информацию о пропаже обнародовали на сайте Нацполиции.
Так, в Болградском районе разыскивается 22-летняя жительница села Виноградовка Кара Галина Юрьевна, которая 26 марта 2021 ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей девушки: рост 180 см, худощавого телосложения, длинные русые волосы, глаза карие.
С пальца Ани Лорак исчезло кольцо от любовника, чем обернулось примирение с экс-мужем: "Отправная точка..."
С пальца Ани Лорак исчезло кольцо от любовника, чем обернулось примирение с экс-мужем: "Отправная точка..."
Трагедия потрясла Ольгу Сумскую, Гарика Кричевского и других звезд, печальные подробности: "Прощай, Сашуля!"
Мощный красавец влюбил в себя неприступную Лесю Никитюк, фото пары: "Как хорошо..."
Ушла из жизни известная советская актриса-красавица, ее помнят миллионы: "причина смерти…"
Была одета: в спортивную кофту с капюшоном сиреневого цвета, синие джинсы и колоши черного цвета.
В полиции призвали с любой информацией о месте нахождения разыскиваемой, просьба сообщать в отделение полиции № 1 Болградского районного отдела по телефону (04845) 3-11-72 (дежурная часть круглосуточно) или по спецлинии «102».
Ранее мы сообщали, пропавшую женщину, которую активно искали волонтеры, полиция и неравнодушные люди, нашли мертвой.
Так, тело 51-летней Татьяны Дробязко, которая вышла из дома в состоянии глубокой депрессии, найдено в Лиманском районе, 24 марта. Женщина свела счеты с жизнью.
Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"
А еще Politeka писала, что одесситам грозят новые штрафы, введен запрет до 15 июня: за что придется отдать до 1190 гривен
Также Politeka сообщала, что в полиции рассказали, как подростки расправились над мужчиной в Измаиле, видео