Неравнодушных людей просят помочь с поисками молодой девушки, которая вышла из дома и бесследно пропала в Одесском регионе

Как передает Politeka.net, информацию о пропаже обнародовали на сайте Нацполиции.

Так, в Болградском районе разыскивается 22-летняя жительница села Виноградовка Кара Галина Юрьевна, которая 26 марта 2021 ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей девушки: рост 180 см, худощавого телосложения, длинные русые волосы, глаза карие.

Была одета: в спортивную кофту с капюшоном сиреневого цвета, синие джинсы и колоши черного цвета.

В полиции призвали с любой информацией о месте нахождения разыскиваемой, просьба сообщать в отделение полиции № 1 Болградского районного отдела по телефону (04845) 3-11-72 (дежурная часть круглосуточно) или по спецлинии «102».

Ранее мы сообщали, пропавшую женщину, которую активно искали волонтеры, полиция и неравнодушные люди, нашли мертвой.

Так, тело 51-летней Татьяны Дробязко, которая вышла из дома в состоянии глубокой депрессии, найдено в Лиманском районе, 24 марта. Женщина свела счеты с жизнью.

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