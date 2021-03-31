В апреле месяце не будет отмечаться никаких государственных праздников, поэтому одесситам придется поработать
Так как в апреле 2021 года не будет дополнительных выходных, то отдыхать все работающие украинцы смогут только по субботам и воскресеньям.
В общей сумме в апреле насчитывается 30 календарных дней, рабочих среди них - 22 дня. Соответственно, отдыхать украинцы будут всего 8 дней: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 апреля.
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В тоже время в апреле будет достаточно много памятных дат и религиозных праздников. К примеру, в этом месяце будут отмечать:
- 1 апреля - День смеха, Международный день птиц
- 4 апреля - День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный День бродячих животных
- 7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы
- 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине
- 15 апреля - День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе
- 17 апреля - День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины
- 18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры
- 22 апреля - Международный день Земли
- 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога
- 25 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
- 26 апреля - День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
- 30 апреля - День пограничника Украины, Международный день джаза
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