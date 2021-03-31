В апреле месяце не будет отмечаться никаких государственных праздников, поэтому одесситам придется поработать

Так как в апреле 2021 года не будет дополнительных выходных, то отдыхать все работающие украинцы смогут только по субботам и воскресеньям.

В общей сумме в апреле насчитывается 30 календарных дней, рабочих среди них - 22 дня. Соответственно, отдыхать украинцы будут всего 8 дней: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 апреля.

В тоже время в апреле будет достаточно много памятных дат и религиозных праздников. К примеру, в этом месяце будут отмечать:

1 апреля - День смеха, Международный день птиц

- День смеха, Международный день птиц 4 апреля - День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный День бродячих животных

- День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный День бродячих животных 7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы

- Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине

15 апреля - День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе

- День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе 17 апреля - День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины

- День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины 18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры

- Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры 22 апреля - Международный день Земли

- Международный день Земли 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога

- Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога 25 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

- Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 26 апреля - День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

- День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф 30 апреля - День пограничника Украины, Международный день джаза

Напомним, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесчины: "в больницы забрали почти шесть сотен человек"

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