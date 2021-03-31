На АЗС в Одесской области иностранцы затеяли драку, в результате которой есть погибший
Детали преступления рассказали на сайте Нацполии, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Убийство произошло ночью на автозаправочной станции в селе Бурлачья Балка. Там встретились двое мужчин, которые приехали по работе в Украину из Азии.
Мужчины вспомнили старые обиды, начали ссориться, завязалась драка, в ходе которой 45-летний иностранец выхватил нож и ударил оппонента прямо в сердце.
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57-летний пострадавший умер до приезда «скорой».
Злоумышленник пытался спрятаться в поле, но полицейские нашли его и задержали. Правоохранители квалифицировали действия иностранца по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
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Ранее мы сообщали, что в Одессе иностранец с сообщником беспощадно избили двух полицейских во время конфликта на улице.
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Всё началась с того, что два офицера одесского управления стратегических расследований Нацполиции хотели припарковать свою машину на улице Пантелеймоновской около торгового центра “Новый привоз”.
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