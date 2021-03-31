В одной из ковидных больниц Одессы скончались пациенты из-за отключения электричества

Речь идет о городской больнице №8. Об этом пишет местный сайт УСИ ссылаясь на рассказы родственников погибших в соцсетях.

По словам жены пациента, который лечится в этой больнице от коронаруса, в медучреждении посреди ночи отключили свет и оставшись без кислорода несколько людей скончались.

«С часа ночи до утра случилась авария, и отключили кислород. В реанимации люди умерли. Моему мужу стало плохо. Многим стало гораздо хуже. Врачи в ужасе. Я боюсь, что такая ситуация может повториться, — утверждает женщина.

В тоже время в горздраве поспешили опровергнуть эту информацию, сообщив, что пациенты действительно скончались, однако по другим причинам.

«Пациентам, которые остались без концентраторов, кислород быстро довезли. К тому же у них есть резервные концентраторы. Так что никто не умер из-за нехватки кислорода. Умерли пожилые пациенты, которым 80-90 лет, у которых есть сопутствующие проблемы, в том числе и онкология, — заверяют в горздраве.

Ранее мы сообщали, Одесская область вырвалась на второе место по количеству новых зараженных COVID-19 за сутки.

Так, по состоянию на утро среды, 31 марта, в регионе лабораторно подтвердили коронавирус у 1 012-ти человек. Именно столько новых зараженных выявлено всего за сутки.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 107 тысяч 566 человек.

Смертей за сутки от вируса и сопутствующих заболеваний 18. Всего – 1776 человек.

Напомним, что бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры

А еще Politeka писала, что подростки зверски расправились с местной знаменитостью на Одесчине, видео: "садистам по 12 и 13 лет"

Также Politeka сообщала, что под Одессой женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа, спасаясь от пожара в квартире: видео трагедии