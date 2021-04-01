В Одесской области 1 апреля зафиксирован антирекорд по заболеваемости и смертности от ковида

Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре МОЗ Украины.

В Одесской области, по данным на 1 апреля, 108 871 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердили у 1305 человек, и 53 человека умерло.

Больше всего заболевших коронавирусом в Одессе — 661 человек, Измаиле — 56 человек, Овидиопольском районе — 72 человека, Кодымском районе — 51.

Ранее мы писали, что в одной из ковидных больниц Одессы скончались пациенты из-за отключения электричества

Речь идет о городской больнице №8. Об этом пишет местный сайт УСИ ссылаясь на рассказы родственников погибших в соцсетях.

По словам жены пациента, который лечится в этой больнице от коронаруса, в медучреждении посреди ночи отключили свет и оставшись без кислорода несколько людей скончались.

«С часа ночи до утра случилась авария, и отключили кислород. В реанимации люди умерли. Моему мужу стало плохо. Многим стало гораздо хуже. Врачи в ужасе. Я боюсь, что такая ситуация может повториться, — утверждает женщина.

В тоже время в горздраве поспешили опровергнуть эту информацию, сообщив, что пациенты действительно скончались, однако по другим причинам.

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