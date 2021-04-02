Жителей Одесской области поразила жесткость двух подростков росмской национальности, которые насмерть забили бездомного мужчину в Измаиле
Теперь обеспокоенные местные власти боятся этнических погромов. Об этом пишет
Средства массовой информации сообщают, в связи с этим мэр города Измаила Андрей Абрамченко созвал срочное совещание, на котором присутствовали начальник местной полиции, а также представители ромской общины.
Глава города заявил, что сейчас по соцсетях распространился пост, в котором всех жителей призывают прийти и изгнать ромскую общину из Измаила.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Винник, скрывающий свою личную жизнь, похвалился, что теперь у него есть все: "Девушка-вселенная..."
Довольный "Холостяк" Заливако, не дожидаясь финала, признался, кто теперь в его постели: "Как такую можно не любить?"
Ушла из жизни известная советская актриса-красавица, ее помнят миллионы: "причина смерти…"
Оборвалась жизнь известного олигарха: первые подробности трагедии
Власти опасаются повторения конфликта, который имел место в августе 2016 года в Лощиновке Измаильского района, откуда после убийства 11-летней девочки изгнали всех ромов, ограбив и повредив их дома.
По словам Абрамченко, нельзя судить о целом этносе, исходя лишь из негативного поведения некоторых его представителей.
«В городе есть немало подростков-ромов, достижениями которых Измаил гордится. Дети посещают художественную и музыкальную школы, спортивные секции», - говорит он.
В тоже время, присутствующие на совещании пришли к мнению, что преступники есть в любом этносе.
Тем более, что семьи, в которых росли подозреваемые были очень проблемными и не занимались воспитанием детей.
"Они получали материальное пособие. Так, с 2015 по 2021 год одной семье было выплачено 522 тыс. грн, а другой — 669 тыс. грн", - рассказал Абрамченко.
Подростки, которые подозреваются в жестком преступлении на данный момент помещены в столичный спецприемник.
«Поскольку им еще не исполнилось 14, но уже больше 11-ти, то в случае, если в суде будет доказана их вина, подросткам грозят принудительные меры воспитательного воздействия, то есть детская колония», - сообщает издание.
Напомним, что бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры
А еще Politeka писала, что подростки зверски расправились с местной знаменитостью на Одесчине, видео: "садистам по 12 и 13 лет"
Также Politeka сообщала, что под Одессой женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа, спасаясь от пожара в квартире: видео трагедии