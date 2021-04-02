Жителей Одесской области поразила жесткость двух подростков росмской национальности, которые насмерть забили бездомного мужчину в Измаиле

Теперь обеспокоенные местные власти боятся этнических погромов. Об этом пишет Думская.

Средства массовой информации сообщают, в связи с этим мэр города Измаила Андрей Абрамченко созвал срочное совещание, на котором присутствовали начальник местной полиции, а также представители ромской общины.

Глава города заявил, что сейчас по соцсетях распространился пост, в котором всех жителей призывают прийти и изгнать ромскую общину из Измаила.

Власти опасаются повторения конфликта, который имел место в августе 2016 года в Лощиновке Измаильского района, откуда после убийства 11-летней девочки изгнали всех ромов, ограбив и повредив их дома.

По словам Абрамченко, нельзя судить о целом этносе, исходя лишь из негативного поведения некоторых его представителей.

«В городе есть немало подростков-ромов, достижениями которых Измаил гордится. Дети посещают художественную и музыкальную школы, спортивные секции», - говорит он.

В тоже время, присутствующие на совещании пришли к мнению, что преступники есть в любом этносе.

Тем более, что семьи, в которых росли подозреваемые были очень проблемными и не занимались воспитанием детей.

"Они получали материальное пособие. Так, с 2015 по 2021 год одной семье было выплачено 522 тыс. грн, а другой — 669 тыс. грн", - рассказал Абрамченко.

Подростки, которые подозреваются в жестком преступлении на данный момент помещены в столичный спецприемник.

«Поскольку им еще не исполнилось 14, но уже больше 11-ти, то в случае, если в суде будет доказана их вина, подросткам грозят принудительные меры воспитательного воздействия, то есть детская колония», - сообщает издание.

Напомним, что бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры

А еще Politeka писала, что подростки зверски расправились с местной знаменитостью на Одесчине, видео: "садистам по 12 и 13 лет"

Также Politeka сообщала, что под Одессой женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа, спасаясь от пожара в квартире: видео трагедии