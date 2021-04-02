В одном из районов Одессы среди ночи прохожие наткнулись на труп неизвестного
Тело мужчины без каких-либо признаков жизни было обнаружено в ночь на 2 апреля на улице Святослава Рихтера. Об этом пишет местный сайт
Естественно прохожие поспешили сообщить о находке в полицию.
Как выяснили правоохранители, признаков насильственной смерти на месте не обнаружили. Медики констатировали смерть. Личность умершего устанавливается. Ему примерно 45 лет.
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До этог мы писали, что в Одессе мужчина скончался, возвращаясь с работы.
Его бездыханное тело обнаружили прохожие под пешеходным мостом.
Трагический инцидент зафиксировали в районе гипермаркета «Новая линия» на Киевском шоссе.
По предварительной информации, 63-летний мужчина возвращался домой с ночной смены, ему стало плохо, и он умер. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружено.
Также мы писали, что центре Одессы под лавочкой прохожие обнаружили тело человека, не подающее признаков жизни.
Труп нашли утром 29 марта в Старобазарном сквере. Он лежал под скамейкой. Погибшему на вид около 50 лет. На теле визуально следов насильственно смерти не обнаружено.
По словам одесситов, на место они вызвали медиков скорой помощи и полицейских, которые не особо спешат ехать.
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