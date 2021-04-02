В одном из сел Одесской области преступная банда долгие годы держит в состоянии страха местных жителей

Как пишет сайт Думская , вот уже пять лет жители села Гольма в Подольском районе не знают покоя. Люди жалуются на местную группировку, которая занимается вымогательством, отбирая у них имущество и деньги, при этом полицейские не предпринимают абсолютно никаких мер по задержанию преступников.

По словам местных жителей, группу беспредельщиков возглавляет некий Артур А, который пять лет назад поселился в Гольме и устроил настоящий террор.

«Он регулярно их избивает, вымогает деньги («ставит на счетчик»), отбирает скотину, в общем, делает, что хочет», - признался один из пострадавших.

Вольготно вести себя Артуру А. позволяют связи с бывшим прокурором Балтского района Сергеем Сакалой, который, несмотря на любовь к беглому экс-президенту Януковичу и запрещенной в Украине георгиевской ленте, сейчас продолжает работать в органах прокуратуры. Он считается его человеком.

«У людей стали пропадать документы на автомобили, которые потом оказывались у Артура, предлагавшего вернуть их за вознаграждение», — рассказал селянин Николай.

Еще у одного местного жителя Сергея забрали автомобиль ЛуАЗ, силой заставив оформить расписку, а у фермера Виктора похожим образом «увели» три тысячи долларов США.

В полиции говорят, что давно уже обратили внимание на деятельность этой группы, но ничего поделать с ней не могут: пострадавшие или отказываются писать заявления, или забирают их через некоторое время. Те же заявления, которые все-таки доходят до правоохранителей, тормозятся местной прокуратурой. Якобы невозможно установить личности злоумышленников: у них нет… документов.

Поданным средств массовой информации, Артур А. зарегистрирован в Балте. Ему принадлежит наливайка на тамошней автостанции.

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