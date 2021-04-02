С каждым днем все хуже

Одесская область продолжает устанавливать антирекорды по заболевшим и жертвам коронавируса

За прошедшие сутки в Одесской области выявлено 1608 новых случаев заболевания, 752 из них — в Одессе.

По информации областного лабораторного центра, среди заболевших 37 детей и 44 медицинских работника, передает Politeka.net

Общая численность заболевших за время пандемии составляет 110 тысячи 871 человек.

В тоже время за одни сутки от коронавируса и сопутствующих заболеваний зафиксировано 44 летальных исходов. Всего смертей - 1 874.

На данный момент в Одесской области болеют 25 426 человек. За сутки вакцинировали 630 человек.

Стоит сказать, что сейчас область занимает второе место по количеству инфицированных за сутки в Украине.

Больше всего ковид-заболевших зарегистрировано только во Львовской области. Там зараженных за сутки - 1 668.

На третьем месте Харьквощина - 1 494.

Ранее мы писали, на сегодняшний день в Одесской области всерьез рассматривается введения дополнительных мер по ужесточению карантина, как в Киеве.

По словам главы облздрава Наталья Одарий-Захарьевой, динамика заболеваемости неутешительная и для стабилизации ситуации нужен жесткий карантин, как в Киеве.

Депутаты согласились с чиновницей и поддержали ее.

"Мы видим, что красная зона – только на бумаге. Если мы не решим вопрос по ограничениям, то мы не остановим этот поток", – заявили на совещении.

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