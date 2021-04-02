В Одессе обеспокоены резким всплеском коронавируса и требуют немедленно ужесточить карантин
Так, 1 апреля была созвана комиссия облздрава, в ходе которой все присутствующие пришли к выводу о необходимости введения дополнительных мер ограничения в Одесской области по примеру Киева.
По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой, динамика заболеваемости неутешительная и для стабилизации ситуации нужен жесткий карантин.
Издание Politeka.net узнавала, что думают простые одесситы по поводу ужесточения карантина.
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Своим мнениям люди делятся на страницах соцсетей. В комментариях обратили внимание, если всё так плохо в Одессе, то почему чиновники на совещании сидят без масок.
«Корона наступает и все без масок сидят. Паноптикум»,
«Это все, что облздрав может предложить?,
Лучше так: облздрав закрыт - все ушли на борьбу с ковидом!».
«Скажу одно, как болели ковидом год назад, еле еле. Так и сейчас, цифры статистики есть, а ковида мало. Зато, медицина больше не лечит никого. Просто заняты ковидом до усра*ки»,
«Город проспал год в летаргическом сне. Проснулся, а ничегосеньки не изменилось к лучшему»,
«Нужно было ждать когда Одесса захлестнётся от ковида, чтобы начать принимать жёсткие меры?»,
«Все равно этим все переболеют и кто слабее умрут. Карантин и маски тут не причём. Чем раньше переболеют- тем больше антител выработается»,
« А чего они без масок сидят и дистанцию не соблюдают, если всё так плохо?
«Лучше бы ввели жесткие карантинные правила в дошкольных учреждениях. Вот там именно очень сильно и быстро распространяется вирус.
"Одесса на первом месте по стране по заболеваемости и давно пора город закрыть для приезжих!!!», - пишут в сети.
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