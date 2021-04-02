В центре Одессы двое отморозков жестоко избили прохожего ради Айфона, теперь пострадавший в реанимации
Разбойное ограбление произошло поздно вечером 1 апреля на улице Канатной был совершен грабеж, передает Politeka.net, со ссылкой на сообщения патрульной полиции.
Так, около 11 часов вечера двое неизвестных мужчин набросились на 26-летнего парня, избили его до полусмерти, отобрали телефон iPhone 11 и наушники, а затем скрылись с места происшествия.
Пострадавшего с многочисленными травмами и черепно-мозговой травмой забрала скорая помощь в больницу.
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Полицейские получили ориентировку и задержали двух мужчин, которые подходили под описание на ул. Вице-Адмирала Азарова.
Общаясь со стражами порядка, 22-летние граждане заметно нервничали.
Во время осмотра у мужчин обнаружили телефон и наушники, которые позже узнала жена потерпевшего.
Задержанных доставили в отделение полиции, а пострадавший пребывает в реанимации, он в тяжелом состоянии. На нем злоумышленники как говорится, не оставили живого места.
За разбой с нанесением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 ККУ) задержанным грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, в одном из районов Одессы среди ночи прохожие наткнулись на труп неизвестного.
Тело мужчины без каких-либо признаков жизни было обнаружено в ночь на 2 апреля на улице Святослава Рихтера.
Очевидцы поспешили сообщить о находке в полицию.
Как выяснили правоохранители, признаков насильственной смерти на месте не обнаружили. Медики констатировали смерть. Личность умершего устанавливается. Ему примерно 45 лет.
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