В Одессе силовики задержали агитатора, который призывал к расколу Украины
Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области.
По данным ведомства, вражеские интернет-агитаторы развернули свою деятельность кроме Одессы, в Запорожье, Черниговской и Сумской областях.
Агитаторы выступали за раскол Украины, также они поддерживали террористов на Донбассе так называемых «ДНР» и «ЛНР», публиковали информацию российских СМИ, дискредитировали украинских военнослужащих. Финансирование приходило из страны-агрессора России.
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Силовикам СБУ удалось задержать одного из агитаторов в Одессе.
Фигуранту объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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