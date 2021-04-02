В Одессе силовики задержали агитатора, который призывал к расколу Украины

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области.

По данным ведомства, вражеские интернет-агитаторы развернули свою деятельность кроме Одессы, в Запорожье, Черниговской и Сумской областях.

Агитаторы выступали за раскол Украины, также они поддерживали террористов на Донбассе так называемых «ДНР» и «ЛНР», публиковали информацию российских СМИ, дискредитировали украинских военнослужащих. Финансирование приходило из страны-агрессора России.

Силовикам СБУ удалось задержать одного из агитаторов в Одессе.

Фигуранту объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Представителей полиции или любых других учреждений на месте не было.

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