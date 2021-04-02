В сети решили не молчать и бурно обсудили надругательство над памятным знаком украинским военным в Одессе

Напомним, что рано утром 1 апреля возле Одесской ОГА облили фекалями памятный знак украинским военным, погибшим в зоне АТО и ООС.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист Валерий Пузик, передает Politeka.net.

Облитый фекалиями памятник мужчина заметил случайно-во время утренней прогулки с сыном.

Пользователи в соцсетях бурно обсуждают увиденное, не сдерживая гнева в комментариях.

"Именно так выглядит "Рузский мир", умеющий только убивать, грабить, насиловать или собой все вокруг обгаживать...»,

"Дураков первое апреля нет слов. Гриня в ОГА»,

"Боже, какой треш. «Воевать» с мертвыми в столь жалкий и отвратительный способ...»,

"Боже, ну откуда в мире сколько идиотов???»

"Одесса еще не скоро превратится в цивилизованный город»,

"Они всираются даже от мысли о мертвых воинах, а что и говорить о живых»,

"Если сторонники Порошенко, Зеленского или не дай Бог жопоблока а возможно еще до сих пор проникаются Путиным? То путинская ракета которая прилетит вам на голову не будет спрашивать вас сильно вы любите Путина или Зеленского, она все равно разнесет вас и ваш дом до основания, потому что для Путина вы все бандеровцы! ",

"Думаю, что изрядно вымазались чтобы это воплотить", - пишут в комментариях.

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