Взрыв газа произошел в одном из общежитий Одессы
Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца),
Взрыв бытового газа случился в пятницу днем 2 апреля в переулке Хуторской 6/1, в квартире на втором этаже 3-этажного жилого дома.
По словам очевидцев, один из жильцов выпал в результате взрыва в квартире. По всей видимости, его откинуло ударной волной.
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На кадрах видно, как от взрыва с трёх сторон дома повылетали стекла, также загорелась квартира.
Сейчас на месте работают медики, сотрудники ГСЧС и полиции, работает оперативный штаб. Место происшествия огорожено.
О состоянии пострадавшего ничего не известно.
Ранее мы сообщали, под Одессой женщина, спасаясь от пожара в квартире на 9 этаже вылезла на навес, но сорвалась с него и разбилась насмерть.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, во вторник, 30 марта, к ним поступило сообщение, что на навесе на 8 этаже девятиэтажного жилого дома нв городе Южном, находится женщина.
В тот момент в квартире на 9-м этаже разгорелся пожар, который спасатели потушили, но женщина упала с навеса.
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