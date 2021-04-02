Сейчас на месте работают медики, сотрудники ГСЧС, полиции и газовой службы

Взрыв газа произошел в одном из общежитий Одессы

Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца),

Взрыв бытового газа случился в пятницу днем 2 апреля в переулке Хуторской 6/1, в квартире на втором этаже 3-этажного жилого дома.

По словам очевидцев, один из жильцов выпал в результате взрыва в квартире. По всей видимости, его откинуло ударной волной.

На кадрах видно, как от взрыва с трёх сторон дома повылетали стекла, также загорелась квартира.

Сейчас на месте работают медики, сотрудники ГСЧС и полиции, работает оперативный штаб. Место происшествия огорожено.

О состоянии пострадавшего ничего не известно.

Ранее мы сообщали, под Одессой женщина, спасаясь от пожара в квартире на 9 этаже вылезла на навес, но сорвалась с него и разбилась насмерть.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, во вторник, 30 марта, к ним поступило сообщение, что на навесе на 8 этаже девятиэтажного жилого дома нв городе Южном, находится женщина.

В тот момент в квартире на 9-м этаже разгорелся пожар, который спасатели потушили, но женщина упала с навеса.

Напомним, что "Пациенты умерли из-за отключения света": скандал в одесской больнице, в горздраве отрицают

А еще Politeka писала, что семь тяжелых дней: одесситов предупредили о сильных магнитных бурях в апреле, названы даты

Также Politeka сообщала, что названа болезнь, которая больше всего уносит жизни одесситов: и это не коронавирус