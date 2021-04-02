Приезжий из Харькова напал на одесситку, у которой ранее снимал квартиру

Подробнее об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

Так, 49-летний приезжий из Харьква решил ограбить женщину, у которой ранее снимал квартиру. Для этого мужчина напросился в гости, как давний знакомый, но во время чаепития достал нож и связал 57-летней одесситке руки скотчем.

Бывший квартирант снял с хозяйки квартиры золотые украшения, забрал несколько тысяч гривен, ноутбук, другие ценные вещи, и ушел.

Позже домой с работы вернулся ее гражданский муж и развязал пострадавшую.

Правоохранители потратили несколько дней, чтобы разыскать злоумышленника, всё это время он прятался в квартире у знакомых и за этот период он успел сбыть награбленное.

«Фигурант имеет судимость за аналогичное преступление, поэтому ему объявили подозрение по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Суда мужчина будет ждать под стражей», - говорится на сайте полиции.

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Разбойное ограбление произошло поздно вечером 1 апреля на улице Канатной.

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