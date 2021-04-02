Яблоко от яблони не далеко упало

В Одессе мать и дочь рассекали по дорогам в пьяном виде, но в разных авто

Как передает Politeka.net, подробнее об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Так, поздно вечером очевидцы стали свидетелями аварии на Люстдорфской дороге. Там водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины автомобиль Chevrolet. Неравнодушные люди позвонили в патрульную полицию, однако женщина-нарушительница за рулем иномарки решила избежать ответственности и скрылась с места ДТП.

Копы догнали ее с погоней и увидели, что в салоне она была не одна, а с 6-летним сыном.

На 28-летнюю нарушительницу составили админпротоколы по трем статьям: за пьяное вождение, нарушение правил дорожного движения, которое привело к повреждению транспортных средств, а также за то, что она уехала с места аварии.

В этот же вечер на проспекте Академика Глушко патрульные остановили автомобиль Nissan, нарушивший ПДД.

За рулем автомобиля также находилась женщина в нетрезвом состоянии.

Как выяснилось, предыдущая нарушительница приходится ей дочкой. Инспекторы провели освидетельствование с помощью прибора Drager и результат составил 1,26 промилле алкоголя в крови.

На 49-летнюю женщину-водителя также составили протоколы за пьяное вождение.

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