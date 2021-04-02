Уже совсем скоро одесситов начнут прививать американской и китайской антикоронавирусными вакцинами, однако получить их смогут далеко не все
Как передает Politeka.net,об этом в ходе брифинга заявила директор областного центра общественного здоровья Оксана Денисенко.
Она отметила, что прививать препаратами Phizer и Sinovac будут только определенные категории людей.
Так, американским препаратом Phizer будут вакцинировать исключительно подопечных и сотрудников домов престарелых.
Партия будет рассчитана на две дозы для 2340 человек. Такое количество доз определили после учета всех желающих этой целевой группы.
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Препарат Phizer уже сертифицирован, но в Украине его пока нет. Вторая поставка этой вакцины ожидается в апреле-мае.
Что касается китайской вакцины Sinovac Biotech, то она, уже приехала в Украину и, как утверждает Денисенко, проходит этап сертифицирования.
«Препарат является однодозным, поэтому, в первую очередь, будет предназначен для маломобильных людей. Определены еще две группы, которые будут прививать китайской вакциной – это параолимпийцы и те, кто их обслуживает, а также учителя, которые будут принимать тестирование ВНО»,- говорит она.
Денисенко также поведала, что с 25 февраля по 2 апреля в Одесской области провакцинировались 8000 медиков и желающих.
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