Уже совсем скоро одесситов начнут прививать американской и китайской антикоронавирусными вакцинами, однако получить их смогут далеко не все

Как передает Politeka.net,об этом в ходе брифинга заявила директор областного центра общественного здоровья Оксана Денисенко.

Она отметила, что прививать препаратами Phizer и Sinovac будут только определенные категории людей.

Так, американским препаратом Phizer будут вакцинировать исключительно подопечных и сотрудников домов престарелых.

Партия будет рассчитана на две дозы для 2340 человек. Такое количество доз определили после учета всех желающих этой целевой группы.

Препарат Phizer уже сертифицирован, но в Украине его пока нет. Вторая поставка этой вакцины ожидается в апреле-мае.

Что касается китайской вакцины Sinovac Biotech, то она, уже приехала в Украину и, как утверждает Денисенко, проходит этап сертифицирования.

«Препарат является однодозным, поэтому, в первую очередь, будет предназначен для маломобильных людей. Определены еще две группы, которые будут прививать китайской вакциной – это параолимпийцы и те, кто их обслуживает, а также учителя, которые будут принимать тестирование ВНО»,- говорит она.

Денисенко также поведала, что с 25 февраля по 2 апреля в Одесской области провакцинировались 8000 медиков и желающих.

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