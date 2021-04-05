Погода в Одессе будет под действием циклона, который к концу недели сменит антициклон
Погода нынешней весной не перестает удивлять одесситов – почти весь март был больше похож на продолжение зимы, а долгожданное потепление, пришло только конце первого месяца. О том, какая погода ждет горожан на новой недели сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Так, первый апрельский понедельник обещает быть ясным и относительно теплым. Осадков в этот день не предвидится.
Ветер северный, с порывами до 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет +2+4 градусов, днем воздух прогреется до +12.
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Во вторник погода порадует одесситов безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. Ветер южный, с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 °С тепла, днем будет около 10-15 °С выше нуля.
А вот в среду небо над городом затянет тучами и практически весь день будет лить затяжной дождь. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет от 2 до 7 °С тепла, днем поднимется около 8-13 °С выше нуля.
Следующие два дня ожидается пасмурная погода. В четверг будет сухо, а вот в пятницу синоптики обещают дождь.
Ветер северо-западный, с порывами до 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем – 5-10 °С со знаком плюс.
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