Хорошая погода была не долго

Синоптики сообщили о погоде в первые апрельские выходные

По данным сайта sinoptik.ua, пасмурная погода в Одессе будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью пойдет дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков, передает Politeka.net

Ветер северо-западный, во второй половине дня юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем ​​10-13 тепла.

По Одесской области будет наблюдаться переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, во второй половине дня юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5 °C тепла, днем ​​10-15 °C тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, весь день в Одессе будет облачным. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем ​​6-9 °C тепла.

Ранее мы сообщали, что апрель приготовил одесситам неблагоприятную метеорологическую обстановку – ожидается три магнитные бури.

Первая, по прогнозам специалистов, накроет Одессу уже 2-3 апреля.

Второй метеоудар ожидается через неделю - 8-10 апреля - магнитная буря на пике достигнет класса G1.

После этого стоит подготовиться к последнему в этом месяце серьезному всплеску на Солнце - 16-17 апреля.

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