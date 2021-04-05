Депутаты районого совета проголосовали за установку памятника жертвам одесской трагедии 2 мая, после чего разгорелся скандал

Об этом сообщает " Суспильне ".

Так, во время заседания 2 апреля был принять документ увековечить память погибшим в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

Эту инициативу выдвинули депутаты "Партии Шария". В тоже время представители «Европейской солидарности», которые покинули сессионный зал, жутко возмутились, назвав решение «пророссийским реваншем» и пригрозили СБУ.

На следующий день политик Виталий Барвиненко поспешил опровергнуть информацию об установлении памятника.

По словам Барвиненко, депутаты поддержали создание рабочей группы, которая должна разработать предложения по увековечению памяти жертв трагедии 2 мая. Об этом он написал у себя в Фейсбук.

По данным СМИ, сейчас украиснкие спецслужбы рассматривают вариант проведения проверки принятого решения на предмет дестабилизацией общественно-политической ситуации.

Ранее мы сообщали, в Одессе надругались над памятным знаком украинским военным.

Так, рано утром 1 апреля возле Одесской ОГА облили фекалями памятный знак украинским военным, погибшим в зоне АТО и ООС. Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист Валерий Пузик.

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