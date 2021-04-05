Прямо в центре Одессы водитель переехал молодых парней и сбежал с места ДТП
Наезд мужчина на иномарке совершил возле Александровского сквера. Об этом
Как рассказали инспекторы, молодые люди пересекали проезжую часть по «зебре», когда на них на большой скорости налетел автомобиль Hyundai и сбил.
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Виновник ДТП дал по газам и скрылся с места происшествия.
Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, псле чего ребят, которым по 18 и 19 лет, медики забрали в больницу с различными травмами.
А стражи порядка приступили к поиску виновника аварии. Они опросили свидетелей ДТП и установили направление, в котором уехал злоумышленник. Вскоре водителя авто задержали. Его авто вычислили по разбитому лобовому стеклу. Теперь виновнику ДТП грозит уголовный срок.
Ранее мы сообщали, в Одессе лихач слетел с дороги и затормозил в столб, от удара иномарку отбросило на трамвайные пути.
Серьезное ДТП произошло на выходных на Николаевской дороге возле Сортировочной.
Водитель BMW, двигаясь на огромной скорости по Николаевской дороге, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
Пострадавший 43-летний мужчина доставлен в больницу.
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А еще Politeka писала, что в Одессе копы устроили погоню за пьяным водителем на Жигулях, видео: "закончилось прилетом в дерево"
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