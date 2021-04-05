Прямо в центре Одессы водитель переехал молодых парней и сбежал с места ДТП

Наезд мужчина на иномарке совершил возле Александровского сквера. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает Politeka.net

Как рассказали инспекторы, молодые люди пересекали проезжую часть по «зебре», когда на них на большой скорости налетел автомобиль Hyundai и сбил.

Виновник ДТП дал по газам и скрылся с места происшествия.

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, псле чего ребят, которым по 18 и 19 лет, медики забрали в больницу с различными травмами.

А стражи порядка приступили к поиску виновника аварии. Они опросили свидетелей ДТП и установили направление, в котором уехал злоумышленник. Вскоре водителя авто задержали. Его авто вычислили по разбитому лобовому стеклу. Теперь виновнику ДТП грозит уголовный срок.

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Серьезное ДТП произошло на выходных на Николаевской дороге возле Сортировочной.

Водитель BMW, двигаясь на огромной скорости по Николаевской дороге, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

Пострадавший 43-летний мужчина доставлен в больницу.

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