За минувшие сутки в Одесской области выявлено намного меньше заболевших коронавирусом, чем днем ранее
Об этом сообщается на сайте СНБО, передает Politeka.net
По состоянию на утро понедельника, 5 апреля, в регионе зафиксировано всего 660 новых случаев заболевания. Надо отметить, что днями ранее было 1 521.
Общее число зараженных Covid-19 составляет 113 тысячи 735 человек.
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К сожалению, не обошлось без жертв, их 18 за одни сутки и 1 920 за все время пандемии.
Статус выздоровевших получили 84 269 человек, в том числе 358 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 27 546 человек.
Ранее мы сообщали, что уже совсем скоро одесситов начнут прививать американской и китайской антикоронавирусными вакцинами, однако получить их смогут далеко не все.
Как стало известно, прививать препаратами Phizer и Sinovac будут только определенные категории людей.
Так, американским препаратом Phizer будут вакцинировать исключительно подопечных и сотрудников домов престарелых.
Что касается китайской вакцины Sinovac Biotech, то она будет предназначен для маломобильных людей.
Ею начнут прививать параолимпийцев и тех, кто их обслуживает, а также учителей, которые будут принимать тестирование ВНО.
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