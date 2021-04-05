После резко всплеска коронавируса в Одессе нередко случается так, что больным отказывают в госпитализации
О том, что это незаконно и родственники смело могут подавать в суд на больницу, рассказал одесский врач Иван Черненко на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net
«Представим скорая колесит по городу, везде отказывают, пациент ухудшается, благополучно умирает в машине. Кто виноват? Дежурный врач той больницы, в которой осматривали в последний раз, или под стенами которой скорая простояла несколько часов. Почему? Потому что пациенту в критическом состоянии обязаны оказать помощь. Увы, таков закон», - написал медик.
Черненко отметил, что существует только протокол симптомов, по которому обязаны госпитализировать. На данный момент — это сатурация 92 и ниже, частота дыхания 30 и выше, температура 38.5 и выше и которая не снижается жаропонижающими средствами, а также декомпенсация хронических заболеваний на фоне коронавируса.
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Врач обращает внимание родственников, что если больница отказывает в госпитализации с вышеуказанными показателями, то это дает им право подавать в суд на медиков и вышестоящие инстанции. Для этого необходимо только документальное подтверждение отказа.
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