После резко всплеска коронавируса в Одессе нередко случается так, что больным отказывают в госпитализации

О том, что это незаконно и родственники смело могут подавать в суд на больницу, рассказал одесский врач Иван Черненко на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net

«Представим скорая колесит по городу, везде отказывают, пациент ухудшается, благополучно умирает в машине. Кто виноват? Дежурный врач той больницы, в которой осматривали в последний раз, или под стенами которой скорая простояла несколько часов. Почему? Потому что пациенту в критическом состоянии обязаны оказать помощь. Увы, таков закон», - написал медик.

Черненко отметил, что существует только протокол симптомов, по которому обязаны госпитализировать. На данный момент — это сатурация 92 и ниже, частота дыхания 30 и выше, температура 38.5 и выше и которая не снижается жаропонижающими средствами, а также декомпенсация хронических заболеваний на фоне коронавируса.

Врач обращает внимание родственников, что если больница отказывает в госпитализации с вышеуказанными показателями, то это дает им право подавать в суд на медиков и вышестоящие инстанции. Для этого необходимо только документальное подтверждение отказа.

"Нет мест? Да ваши проблемы, коллеги. Я это все к чему, а к тому, что если полетят иски они будут направленны именно против вас, а не против главного врача, горздрава, или министра. Всех нас кинули, если кто не понял)

Особенно абсурдны звучат моменты, когда средней степени тяжести госпитализируют, а тяжелых нет, мол мест в реанимации нет) Если мы уже говорим о сортировки, то приоритет у тяжелых. Значит создается ПИТ там, где есть место. Нет анестезиологов? Это пациента тоже не волнует", - эмоционально высказался Черненко.

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