В Одессе разгорелся очередной языковой скандал
На этот раз причиной стало интервью известного одесского ресторатора Савелия Либкина украинскому изданию Liga. Одессит потребовал, чтобы его речь не переводили государственный язык.
Все вопросы к собеседнику, а также примечания автора опубликовали на украинском языке, однако свои слова Либкин настойчиво попросил оставить на русском.
Ситуация крайне возмутила украинских блогеров.
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В частности, историк и журналист Вахтанг Кипиани назвал Либкина "русским фашистом" и отметил, что этот ресторатор из Одессы не только кичится своим пренебрежение к родному языку, но и пропагандирует браконьерство.
"Плюс браконьер, которому не стыдно рекламировать блюда из краснокнижного осетра. Товарищ вообще потерял берега со своими котлетками. И печально, что издание подверглось его давления и опубликовало разговор так, как ему хочется", – написал Кипиани.
Его поддержали другие украинцы под публикацией, некоторые настроены радикально и требуют обнародовать полный перечь заведений Либкина, чтобы объявить бойкот.
"Серьезно? А я еще в его рестораны героев войны водила ",
"Ресторатор? А есть перечень его заведений? Надо призывать людей к бойкоту! "
«Посмотрела заведения, принадлежащие этому персонажу, чтобы ненароком не зайти»«Неужели он думает, что если в Одессу полетят бомбы, то они будут облетать его Компоты?» писали они.
Но нашлись и такие, кто посоветовал Кипиани не поучать известного одессита.
«Пока Кипиани поучает Либкина по вопросу украинского языка - порядка в стране точно не будет»» - высказался один из подписчиков.
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