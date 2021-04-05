Всё больше учеников 1-4 классов в Одессе переходят на дистанционное обучение

Если неделю назад на домашнее обучение перешло 199 младших классов, то теперь эта цифра достигла 254. Об этом в ходе заседания оперативного штаба рассказала директор городского департамента образования Елена Буйневич, передает Politeka.net

Чиновница отметила, что 20 классов пришлось закрыть на карантин из-за коронавируса и других ОРВИ, а остальные младшекласники перешли на удаленку по просьбе родителей.

По данным Буйневич, полностью закрылись шесть школ, среди них №№5, 24, 20, 60, 18 и 57.

«Мы призываем всех родителей, по возможности, оставлять ребенка дома, поскольку видим динамику заболеваемости среди горожан. Но мы также понимаем и то, что учащихся начальной школы без присмотра оставлять нельзя. Поэтому настаиваем на сознательном выборе формы обучения для своих детей», – говорит директор департамента.

Что касается детских садов, то там закрылись на карантин 43 группы – это всего 4% из общего количества.

«Полностью закрыты два садика — №№75 и 154. Сад №69, неделю назад бывший на карантине, сейчас возобновил работу», - утверждает она

В заключении Елена Буйневич сообщила, что на сегодня на больничных находятся около 150 учителей одесских школ.

Напомним, что "Пациенты умерли из-за отключения света": скандал в одесской больнице, в горздраве отрицают

А еще Politeka писала, что семь тяжелых дней: одесситов предупредили о сильных магнитных бурях в апреле, названы даты

Также Politeka сообщала, что названа болезнь, которая больше всего уносит жизни одесситов: и это не коронавирус