В Одессе прошел митинг в поддержу погибшего в ДТП многодетного отца

Так, несколько человек собрались под стенами Одесского окружного апелляционного суда и потребовали ужесточить меру пресечения фотографу Евгению Никифорову, по вине которого погиб житель села Васильевка и отец пятерых детей Игорь Буздужа. Об этом пишет издание УСИ .

«Мы требуем извинений за клевету. В суде обвиняемый по сути сделал виноватым моего мужа. За что такая память? У него осталось 5 детей, — объясняет жена погибшего Наталья Буздужа.

В руках люди держали плакаты «Сельские люди — не быдло», «Закон один для всех», «Убийцу за решетку» и другими.

По информации СМИ, 14 марта этого года одесский фотограф Евгений Никифоров с братом заехал в село Васильевка Беляевского района Одесской области, чтобы снять материал.

Евгений снимал с помощью дрона в центре села, когда к ним подошли двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения и угрожая разбоем хотели отнять технику.

Когда братьям удалось уехать с места конфликта, 37-летний погибший схватился за автомобиль и держался, пока не упал, но прокуратура утверждает, что тот зацепился, а Никифоров не остановил автомобиль, из-за чего и случилась трагедия. Сейчас фотографу грозит 8 лет тюрьмы.

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