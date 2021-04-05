На выходных было многолюдно

Пасмурная погода не помешала множеству одесситов выйти на пляжи во время карантина на выходные дни

Соответствующее видео обнародовали местные СМИ , передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Так, например, в Аркадии было полно желающих подышать свежим морским воздухом и прогуляться вдоль побережья, несмотря на мрачные тучи.

Стоит обратить внимание, что люди не толпились. Почти все расположенные здесь кафе и рестораны обслуживают посетителей только "на вынос".

Также работают аттракционы.

А тем временем, в Одессе обеспокоены резким всплеском коронавируса и требуют немедленно ужесточить карантин.

Так, на прошлой неделе была созвана комиссия облздрава, в ходе которой все присутствующие пришли к выводу о необходимости введения дополнительных мер ограничения в Одесской области по примеру Киева.

По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой, динамика заболеваемости неутешительная и для стабилизации ситуации нужен жесткий карантин.

Ранее мы сообщали, всё больше учеников 1-4 классов в Одессе переходят на дистанционное обучение.

Если неделю назад на домашнее обучение перешло 199 младших классов, то теперь эта цифра достигла 254.

20 классов пришлось закрыть на карантин из-за коронавируса и других ОРВИ, а остальные младшекласники перешли на удаленку по просьбе родителей.

Кроме того, полностью закрылись шесть школ, среди них №№5, 24, 20, 60, 18 и 57.

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