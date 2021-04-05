Пасмурная погода не помешала множеству одесситов выйти на пляжи во время карантина на выходные дни
Соответствующее видео обнародовали местные
Так, например, в Аркадии было полно желающих подышать свежим морским воздухом и прогуляться вдоль побережья, несмотря на мрачные тучи.
Стоит обратить внимание, что люди не толпились. Почти все расположенные здесь кафе и рестораны обслуживают посетителей только "на вынос".
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Также работают аттракционы.
А тем временем, в Одессе обеспокоены резким всплеском коронавируса и требуют немедленно ужесточить карантин.
Так, на прошлой неделе была созвана комиссия облздрава, в ходе которой все присутствующие пришли к выводу о необходимости введения дополнительных мер ограничения в Одесской области по примеру Киева.
По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой, динамика заболеваемости неутешительная и для стабилизации ситуации нужен жесткий карантин.
Ранее мы сообщали, всё больше учеников 1-4 классов в Одессе переходят на дистанционное обучение.
Если неделю назад на домашнее обучение перешло 199 младших классов, то теперь эта цифра достигла 254.
20 классов пришлось закрыть на карантин из-за коронавируса и других ОРВИ, а остальные младшекласники перешли на удаленку по просьбе родителей.
Кроме того, полностью закрылись шесть школ, среди них №№5, 24, 20, 60, 18 и 57.
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