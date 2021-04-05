Маленьких одесситов ждет ежегодная индексация алиментов
Как передает Politeka.net, об этом
Так, Кабмин на очередном заседании установил механизм начисления размера алиментов.
Теперь индексация алиментов должна проводиться ежегодно, если иное не предусмотрено в договоре между родителями. Индексация размера алиментов производится ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.
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Семейным кодексом Украины (часть вторая статьи 184) предусмотрено, что размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с законом.
Индексация не проводится, если это предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка.
Ранее мы сообщали, всё больше учеников 1-4 классов в Одессе переходят на дистанционное обучение.
Если неделю назад на домашнее обучение перешло 199 младших классов, то теперь эта цифра достигла 254.
20 классов пришлось закрыть на карантин из-за коронавируса и других ОРВИ, а остальные младшекласники перешли на удаленку по просьбе родителей.
Кроме того, полностью закрылись шесть школ, среди них №№5, 24, 20, 60, 18 и 57.
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