Маленьких одесситов ждет ежегодная индексация алиментов

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины

Так, Кабмин на очередном заседании установил механизм начисления размера алиментов.

Теперь индексация алиментов должна проводиться ежегодно, если иное не предусмотрено в договоре между родителями. Индексация размера алиментов производится ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

Семейным кодексом Украины (часть вторая статьи 184) предусмотрено, что размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с законом.

Индексация не проводится, если это предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка.

Ранее мы сообщали, всё больше учеников 1-4 классов в Одессе переходят на дистанционное обучение.

Если неделю назад на домашнее обучение перешло 199 младших классов, то теперь эта цифра достигла 254.

20 классов пришлось закрыть на карантин из-за коронавируса и других ОРВИ, а остальные младшекласники перешли на удаленку по просьбе родителей.

Кроме того, полностью закрылись шесть школ, среди них №№5, 24, 20, 60, 18 и 57.

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