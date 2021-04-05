Прошло всего 4 года с момента официального открытия

В Одессе Потемкинская лестница уже начала осыпаться, несмотря масштабную реконструкцию всего четыре года назад

Соотвествующее видео обнародовали местные СМИ. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Так, со стороны Стамбульского парка под центральными арками появились очаги отваливающейся штукатурки и краски.

В средней арке вода капает со сводов и образует немаленькую лужу.

Неприятным моментом остается то, что несмотря на присутствие общественных туалетов неподалеку местные жители и гости города по-прежнему используют верхние галереи лестницы, чтобы справлять свои нужды.

В тоже время нижние галереи остаются пристанищем для бездомных.

Стоит сказать, что на Потемкинской лестнице провели масштабную реконструкцию в 2016-2017 годах. Специально для гидроизоляции под ступеньки проложили водонепроницаемую пленку, а в арках провели укрепление сводов и также обрабатывали для гидроизоляции специальным раствором. На реконструкцию лестницы потратили более 22 млн гривен.

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