В Одессе запутались в показателях по ковиду и числу свободных койко-мест

На это обратила внимание глава БФ "Корпорация Монстров" Катерина Ножевникова, которая помогает пациентам с коронавирусом, передает Politeka.net

«Департамент здравоохранения утром дал статистику и сообщил, что свободных коек для госпитализации пацентов с ковид 19- как раз 19. Символичненько.. На аппаратке час назад сообщили что загруженность коек у нас 75 процентов», - написала она у себя в Фейсбук.

Ножевникова отмечает, что в Одессе примерно 1000 коек и исходя из этого свободных должно быть 250.

«Кто мне объяснит эту высшую математику ?? Что там употребляют эти люди?», - негодует волонтер.

На данный момент расхождения в статистике нкито не комментировал.

Ранее мы сообщали, за минувшие сутки в Одесской области выявлено намного меньше заболевших коронавирусом, чем днем ранее.

По состоянию на утро понедельника, 5 апреля, в регионе зафиксировано всего 660 новых случаев заболевания. Надо отметить, что днями ранее было 1 521.

Общее число зараженных Covid-19 составляет 113 тысячи 735 человек.

К сожалению, не обошлось без жертв, их 18 за одни сутки и 1 920 за все время пандемии.

Статус выздоровевших получили 84 269 человек, в том числе 358 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 27 546 человек.

Напомним, что "Пациенты умерли из-за отключения света": скандал в одесской больнице, в горздраве отрицают

А еще Politeka писала, что семь тяжелых дней: одесситов предупредили о сильных магнитных бурях в апреле, названы даты

Также Politeka сообщала, что названа болезнь, которая больше всего уносит жизни одесситов: и это не коронавирус