В Одессе произошла авария с участием грузовиков, есть пострадавший

ДТП случилось в понедельник днем 5 апреля на Объездной дороге. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net

«Водитель грузового автомобиля DAF, двигаясь по Объездной дороге, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим грузовиком DAF с прицепом, который остановился впереди», - говорится в сообщении полицейских.

Виновника аварии, 41-летний водителя фуры отвезли в больницу.

О его состоянии не сообщается, однако судя по обнародованных кадрам, кабину фуры виновника ДТП получила очень сильные механические повреждения, ее буквально смяло, также там разбито лобовое стекло.

На месте происшествия работал следователь.

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