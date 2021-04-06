Одесса окажется под властью циклона, который поднимет волны в Черном море
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и днем 6 апреля по Одессе и области ожидаются порывы южного ветра 16-20 метров в секунду в связи с чем, на территории региона синоптики даже объявили штормовое предупреждение, передает Politeka.net
Море сегодня будет не спокойным, волны на одесском побережье поднимутся до 1,2 метра в высоту. Пик шторма придется на обед.
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Ожидается переменная облачность, однако во второй половине дня небо начнет затягиваться тучами. Без существенных осадков. В Одессе температура ночью 3-5 °С тепла, днем 10-12 °С тепла.
В Одесской области температура ночью 1-6 °С тепла, днем 9-14 °С тепла. На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Ранее мы писали, 8-10 апреля ожидается магнитная буря, которая на пике достигнет класса G1.
После этого стоит подготовиться к еще одному в этом месяце серьезному всплеску на Солнце - 16-17 апреля.
Из-за геомагнитных колебаний у метеозависимых и пожилых людей могут возникать головные боли, слабость и усталость, а также нарушение сна, раздражительность, скачки артериального давления, падение работоспособности, обострение хронических заболеваний и апатия.
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