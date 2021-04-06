В Одессе двое военных зараженных ковидом, обокрали больницу и сбежали
Так, полицейские объявили в розыск двух матросов, которые сбежали из инфекционного отделения военного госпиталя по улице Пироговской, прихватив с собой 12 тысяч 200 гривен. Об этом сообщают
Так, ищут 19-летнего Виталия Чернявского и 18-летнего Владислава Скрипкина. В госпитале военные лечились от коронавируса, а после преступления скрылись.
В полиции обнародовали их фото.
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Отметим, что Одесская область снова очутилась на первом месте по скорости распространения COVID-19.
По состоянию на утро 6 апреля в регоне зафиксировали 1436 новыз случаев заражения.
Общее число заболевших достигло 115171 человек.
296 человек вылечились (84565).
500 жителей области вчера получили прививки от «ковида» (9490 за время кампании вакцинации).
Также мы писали, что в Одессе запутались в показателях по ковиду и числу свободных койко-мест.
Департамент здравоохранения утром дал статистику и сообщил, что свободных коек для госпитализации пацентов с коронавирусом 19. При этом на аппаратном совещании сообщили, что загруженность коек состовляет 75 процентов.
В городе примерно 1000 коек и исходя из этого свободных должно быть 250.
Напомним, что "Пациенты умерли из-за отключения света": скандал в одесской больнице, в горздраве отрицают
А еще Politeka писала, что семь тяжелых дней: одесситов предупредили о сильных магнитных бурях в апреле, названы даты
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