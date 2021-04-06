Несчастный случай случился в одном из сел

В Одесской области курение привело к смертельному пожару

К сожалению, бывает так, что вредные привычки приводят к трагедии. Один такой несчастный случай произошел рано утром 6 апреля в селе Кошары Лиманского района. Там в частном двухэтажном доме вспыхнул пожар, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

Прибывшие спасатели увидели, что горело домашнее имущество на площади 8 кв м в комнате на первом этаже. После этого они приступили к тушению и уже в 6:41 пожар удалось ликвидировать.

На месте ЧП обнаружено бездыханное тело 70-летней женщины. Также в доме был найден пострадавший мужчина, которого забрали в больницу.

Сотрудники ГСЧС говорят, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

Ранее мы писали, в одном из жилых домов Одессы рвануло газ.

Взрыв бытового газа случился в переулке Хуторской 6/1, в квартире на втором этаже 3-этажного жилого дома.

По словам очевидцев, из окна квартиры на втором этаже буквально вылетел несчастный хозяин.

Информацию о происшествии подтвердили в ГСЧС.

Есть и другие пострадавшие, частично разрушены конструкции жилого здания. Сообщение о ЧП — возгорании в квартире трехэтажного жилого дома — поступило в службу спасения „101“ в 14.40.

По прибытии на место выяснилось, что в квартире на втором этаже произошло возгорание и взрыв газовоздушной смеси с последующим горением.

ПОзже стало известно, что пострадавший хозяин квартиры скончался в больнице.

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