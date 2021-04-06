Неравнодушных людей призвали помочь жителю Одесской области, которого подстрелил догхантер

В Болграде 30-летний преподаватель иностранных языков получил тяжелое ранение из пневматической винтовки, когда шел по улице города, передает Politeka.net

Стрелком оказался 62-летний местный житель, который открыл огонь из своего окна по бездомным собакам, однако попал в человека.

Как рассказал местный житель Сергей Медынский в Facebook, пуля повредила внутренние органы и кровеносный сосуд, из-за чего пострадавший потерял большое количество крови.

«Врачи Болградской ЦРБ провели операцию, стабилизировали состояние пациента, но оно все еще достаточно тяжелое. Во время оказания помощи было использовано большое количество крови из банка крови больницы. Родственники пострадавшего, а также врачи обращаются ко всем неравнодушным с просьбой сдать кровь, так необходимую для спасения. Сдать кровь любой группы можно в Болградской ЦРБ с 8:00 до 12:00. Утром донор не должен есть жирной пищи, с собой необходимо иметь паспорт», — написал Сергей Медынский.



В полиции отметили, что уже задержали догхантера и открыли уголовное производство по ст. 128 (неосторожное нанесение средних или тяжких телесных повреждений) УК Украины. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Прибывшие спасатели увидели, что горело домашнее имущество на площади 8 кв м в комнате на первом этаже. После этого они приступили к тушению и уже в 6:41 пожар удалось ликвидировать.

На месте ЧП обнаружено бездыханное тело 70-летней женщины. Также в доме был найден пострадавший мужчина, которого забрали в больницу.

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