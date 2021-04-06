Одесская область снова очутилась на первом месте по скорости распространения COVID-19
Тревожную информацию сообщили на сайте СНБО, передает Politeka.net.
По состоянию на утро 6 апреля в регионе зафиксировали 1436 новых случаев заражения.
Общее число заболевших достигло 115 тысячи 171 человек.
К сожалению, зафиксировано достаточно много жертв за одни сутки.
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Не справились с болезнью и скончались 24 пациента, при этом всего летальных случаев за время пандемии зарегистрировано – 1944.
84 565 человек выздоровели, в том числе 296 – за последние сутки. На данный момент в Одесском регионе болеют 28 662 человек.
Как стало известно, за вчера 500 человек получили антикоронавирусные прививки, всего вакцинировали на Одесчине 9490 человек.
До этого мы писали, что в Одессе двое военных зараженных ковидом, обокрали больницу и сбежали.
Полицейские объявили в розыск двух матросов, которые сбежали из инфекционного отделения военного госпиталя по улице Пироговской, прихватив с собой 12 тысяч 200 гривен.
Так, ищут 19-летнего Виталия Чернявского и 18-летнего Владислава Скрипкина. В госпитале военные лечились от коронавируса, а после преступления скрылись.
В полиции обнародовали их фото.
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