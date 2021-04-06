В Одессе студентов из Индии подозревают в нарушении правил безопасности полетов
Так, вечером 5 апреля патруль военного городка Одесского отряда Морской засек беспилотник, который кружил над воинской частью. Об этом сообщили на пресс-центр Государственной пограничной службы, передает Politeka.net
Через несколько минут в прогулочной зоне патрульные обнаружили молодого парня и девушку с пультом управления БПЛА.
У обоих при себе не оказалось никаких документов, но они рассказали, что являются гражданами Индии и учатся в Одесском медицинском вузе.
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Также они уверяли, что увлекаются фотосъемкой, а о режимных ограничениях не знали.
Иностранцев передали полиции, а об их действиях сообщили в Госавиаслужбу.
Теперь их подозревают в нарушении правил безопасности полетов.
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Так, ищут 19-летнего Виталия Чернявского и 18-летнего Владислава Скрипкина. В госпитале военные лечились от коронавируса, а после преступления скрылись.
В полиции обнародовали их фото.
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