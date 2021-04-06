В Одессе студентов из Индии подозревают в нарушении правил безопасности полетов

Так, вечером 5 апреля патруль военного городка Одесского отряда Морской засек беспилотник, который кружил над воинской частью. Об этом сообщили на пресс-центр Государственной пограничной службы, передает Politeka.net

Через несколько минут в прогулочной зоне патрульные обнаружили молодого парня и девушку с пультом управления БПЛА.

У обоих при себе не оказалось никаких документов, но они рассказали, что являются гражданами Индии и учатся в Одесском медицинском вузе.

Также они уверяли, что увлекаются фотосъемкой, а о режимных ограничениях не знали.

Иностранцев передали полиции, а об их действиях сообщили в Госавиаслужбу.

Теперь их подозревают в нарушении правил безопасности полетов.

До этого мы писали, что в Одессе двое военных зараженных ковидом, обокрали больницу и сбежали.

Полицейские объявили в розыск двух матросов, которые сбежали из инфекционного отделения военного госпиталя по улице Пироговской, прихватив с собой 12 тысяч 200 гривен.

Так, ищут 19-летнего Виталия Чернявского и 18-летнего Владислава Скрипкина. В госпитале военные лечились от коронавируса, а после преступления скрылись.

В полиции обнародовали их фото.

Напомним, что вредная привычка забрала жизнь женщины и отправила в больницу мужчину: трагические детали на Одесчине

А еще Politeka писала, что семь тяжелых дней: одесситов предупредили о сильных магнитных бурях в апреле, названы даты

Также Politeka сообщала, что названа болезнь, которая больше всего уносит жизни одесситов: и это не коронавирус