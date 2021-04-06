В Одессе хотят взять пример с Киева и усилить карантинные ограничения

Простые жители рассказали, что думают о введении жесткого локдауна и дополнительных ограничений. Их мнения узнали журналисты на улицах города, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Я за. У меня брат инфекционист и я считаю, что эти меры являются превентивными для сдерживания инфекции, если конечно люди будут придерживаться их и злостно не нарушать, тогда у нас обстановка стабилизируется и можно будет ослабить», - говорит одесситка.

Мужчина прохожий с ней не согласился, он считает усиление мер – самодурством.

«Зачем ущемлять людей в их правах, бизнесменов? Правительство думает только о себе, они себе сидят в теплых кабинетах, получают зарплату и больше их ничего не волнует. Они живут сами по себе, а народ сам, и они совершенно не думают о нас», - эмоционально высказался он.

«Молодежь не сильно соблюдает масочный режим, поэтому дисциплина нужна»,- рассказала пожилая женщина без маски.

«Я считаю, что если локдаун, то только полный не частичный, там кафе рестораны закрыты. То есть как в Китае, чтоб на улицу нельзя было выйти. Только так», - убежден еще один одессит.

«Я против, хоть и есть больные, но детям нужно учиться», - поделилась прохожая.

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