Люди, стоявшие там успели разбежаться и не попасть под колёса

В Одессе машина скорой угодила в ДТП, после чего ее отбросило на трамвайную остановку и рельсы

Авария случилась днем, 6 апреля в районе Лузановки. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Одессы», показав кадры с места происшествия, передает Politeka.net

По их данным, автомобиль скорой помощи столкнулся с Mitsubishi Lancer.

«Скорая объезжала поток по встречке в Лузановке и не увидела машину выезжающую на зелёный со стороны магазина Честер.

В итоге красную машину развернуло от удара, скорая вылетела на трамвайную остановку и чудом люди, стоявшие там успели разбежаться и не попасть под колёса», - говорится в сообщении.

О пострадавших пока ничего не известно.

Также стало известно об еще одной аварии, которая случилась на углу проспекта Добровольского и улицы Бочарова.

Там водитель вышки не выдержал дистанцию и корзиной въехал в трамвай.

В связи с этим крайне затруднено движение на данном участке дороги. По улице Бочарова образовалась небольшая автомобильная пробка, а также пробка из трамваев, которые двигались со стороны Паустовского в центр.

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Серьезное ДТП произошло на выходных на Николаевской дороге возле Сортировочной.

Пострадавший 43-летний мужчина доставлен в больницу.

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