В Одессе машина скорой угодила в ДТП, после чего ее отбросило на трамвайную остановку и рельсы
Авария случилась днем, 6 апреля в районе Лузановки. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Одессы», показав кадры с места происшествия, передает Politeka.net
По их данным, автомобиль скорой помощи столкнулся с Mitsubishi Lancer.
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В итоге красную машину развернуло от удара, скорая вылетела на трамвайную остановку и чудом люди, стоявшие там успели разбежаться и не попасть под колёса», - говорится в сообщении.
О пострадавших пока ничего не известно.
Также стало известно об еще одной аварии, которая случилась на углу проспекта Добровольского и улицы Бочарова.
Там водитель вышки не выдержал дистанцию и корзиной въехал в трамвай.
В связи с этим крайне затруднено движение на данном участке дороги. По улице Бочарова образовалась небольшая автомобильная пробка, а также пробка из трамваев, которые двигались со стороны Паустовского в центр.
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Пострадавший 43-летний мужчина доставлен в больницу.
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