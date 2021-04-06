В Одессе спасают пациентов с Covid-19, в то время как большинство людей не верят в существование опасного вируса

Сюжет из одесского госпиталя показали журналисты СТБ, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как рассказала генеральный директор Одесского областного глазного госпиталя инвалидов войны Ольга Грицкевич, медики работают 24 часа в сутки в защитных костюмах и масках.

А тем людям, которые не верят в коронавирус, она предложила прийти в качестве волонтеров и посмотреть на происходящее, а заодно и помочь ухаживать за пациентами.

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«Люди продолжают собираться компаниями, веселятся, но нам не весело. Наш медицинский персонал работает в сложных условиях. Сейчас скорые стоят в очереди, ведь вызовов очень много» — говорит медик.

Грицкевич отметила, что третья волна началась 5-6 марта, когда начали госпитализировать больше тяжелых больных, чем в декабре, когда была вторая волна коронавируса.

Причем болеют, по словам медика, люди среднего возраста — 45-50 лет. Они прибывают в очень тяжелом состоянии. Им не хватает воздуха, они задыхаются и просят кислород.

Также Грицкевич сообщила, сейчас заполненность медучреждения составляет 98%.

Отметим, что с каждым днем в Одесской области регистрируется всё больше новых случаев инфицирования. По скорости распространения COVID-19 Одесчина лидирует, она на первом месте среди других регионов.

Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки

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