В Одессе спасают пациентов с Covid-19, в то время как большинство людей не верят в существование опасного вируса

Сюжет из одесского госпиталя показали журналисты СТБ , передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как рассказала генеральный директор Одесского областного глазного госпиталя инвалидов войны Ольга Грицкевич, медики работают 24 часа в сутки в защитных костюмах и масках.

А тем людям, которые не верят в коронавирус, она предложила прийти в качестве волонтеров и посмотреть на происходящее, а заодно и помочь ухаживать за пациентами.

«Люди продолжают собираться компаниями, веселятся, но нам не весело. Наш медицинский персонал работает в сложных условиях. Сейчас скорые стоят в очереди, ведь вызовов очень много» — говорит медик.

Грицкевич отметила, что третья волна началась 5-6 марта, когда начали госпитализировать больше тяжелых больных, чем в декабре, когда была вторая волна коронавируса.

Причем болеют, по словам медика, люди среднего возраста — 45-50 лет. Они прибывают в очень тяжелом состоянии. Им не хватает воздуха, они задыхаются и просят кислород.

Также Грицкевич сообщила, сейчас заполненность медучреждения составляет 98%.

Отметим, что с каждым днем в Одесской области регистрируется всё больше новых случаев инфицирования. По скорости распространения COVID-19 Одесчина лидирует, она на первом месте среди других регионов.

Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки

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