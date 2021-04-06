Одесская область продолжает захлебываться от третьей волны эпидемии коронавируса, тяжелых пациентов всё больше
Так, в Одеском областном глазном госпитале инвалидов войны спасают пациентов с критически низким уровнем сатурации.
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По словам одного из заболевших, его доставили в больницу с сатурацией 40% и он целую неделю провел в реанимации.
«Меня госпитализировали 15 марта с сатурацией 40%. Это ощущение паники, ведь воздуха не хватает, и ты понимаешь, что в любой момент может все закончиться. Я находился в реанимации, и меня спасли. Уже воюю с болезнью 17 дней, сейчас сатурация — 90-97%, и я иду на поправку»— рассказал мужчина по имени Александр.
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Еще один пациент поведал свою историю.
«Четыре дня пытался лечиться дома, но мое состояние только ухудшалось. Волонтеры привезли мне на дом концентратор и я одну ночь дышал им. На утро у меня сатурация упала до 80. Жена вызвала скорую, меня повозили по больницам и как я здесь оказался, я не знаю», - говорит он.
Как рассказала генеральный директор Одесского госпиталя Ольга Грицкевич, во время третьей волны, которая началась 5-6 марта, стали болеть люди среднего возраста — 45-50 лет. Они прибывают в очень тяжелом состоянии. Им не хватает воздуха, они задыхаются и просят кислород.
Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки
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