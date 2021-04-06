Одесская область продолжает захлебываться от третьей волны эпидемии коронавируса, тяжелых пациентов всё больше

Так, в Одеском областном глазном госпитале инвалидов войны спасают пациентов с критически низким уровнем сатурации.

Об этом говорится в сюжете СТБ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам одного из заболевших, его доставили в больницу с сатурацией 40% и он целую неделю провел в реанимации.

«Меня госпитализировали 15 марта с сатурацией 40%. Это ощущение паники, ведь воздуха не хватает, и ты понимаешь, что в любой момент может все закончиться. Я находился в реанимации, и меня спасли. Уже воюю с болезнью 17 дней, сейчас сатурация — 90-97%, и я иду на поправку»— рассказал мужчина по имени Александр.

Еще один пациент поведал свою историю.

«Четыре дня пытался лечиться дома, но мое состояние только ухудшалось. Волонтеры привезли мне на дом концентратор и я одну ночь дышал им. На утро у меня сатурация упала до 80. Жена вызвала скорую, меня повозили по больницам и как я здесь оказался, я не знаю», - говорит он.

Как рассказала генеральный директор Одесского госпиталя Ольга Грицкевич, во время третьей волны, которая началась 5-6 марта, стали болеть люди среднего возраста — 45-50 лет. Они прибывают в очень тяжелом состоянии. Им не хватает воздуха, они задыхаются и просят кислород.

Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки

А еще Politeka писала, что семь тяжелых дней: одесситов предупредили о сильных магнитных бурях в апреле, названы даты

Также Politeka сообщала, что в Одессе скорая попала в серьезное ДТП: машину медиков отбросило на остановку, кадры происходящего