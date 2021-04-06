В Одессе COVID-19 унес жизнь врача-преподавателя медицинского университета

О смерти 61-летнего Павла Писковацкого сообщили одесские СМИ со ссылкой на информацию коллег погибшего.

В публикации отмечается, что причиной смерти медика стал коронавирус.

Известно, что Павел Писковацкий преподавал в Одесском национальном медицинском университете.

Кром етого, он работал врачом в области семейной медицины и занимался лечением широкого спектра заболеваний, в том числе общих воспалительных процессов – ОРВИ, гастроэнтерологических, сердечно-сосудистых, кардиологических и других болезней.

Ранее мы сообщали, Одесская область снова очутилась на первом месте по скорости распространения COVID-19.

По состоянию на утро 6 апреля в регионе зафиксировали 1436 новых случаев заражения.

Общее число заболевших достигло 115 тысячи 171 человек.

К сожалению, зафиксировано достаточно много жертв за одни сутки.

Не справились с болезнью и скончались 24 пациента, при этом всего летальных случаев за время пандемии зарегистрировано – 1944.

84 565 человек выздоровели, в том числе 296 – за последние сутки. На данный момент в Одесском регионе болеют 28 662 человек.

Как стало известно, за вчера 500 человек получили антикоронавирусные прививки, всего вакцинировали на Одесчине 9490 человек.

Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки

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