В Одессе COVID-19 унес жизнь врача-преподавателя медицинского университета
О смерти 61-летнего Павла Писковацкого сообщили одесские
В публикации отмечается, что причиной смерти медика стал коронавирус.
Известно, что Павел Писковацкий преподавал в Одесском национальном медицинском университете.
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Кром етого, он работал врачом в области семейной медицины и занимался лечением широкого спектра заболеваний, в том числе общих воспалительных процессов – ОРВИ, гастроэнтерологических, сердечно-сосудистых, кардиологических и других болезней.
Ранее мы сообщали, Одесская область снова очутилась на первом месте по скорости распространения COVID-19.
По состоянию на утро 6 апреля в регионе зафиксировали 1436 новых случаев заражения.
Общее число заболевших достигло 115 тысячи 171 человек.
К сожалению, зафиксировано достаточно много жертв за одни сутки.
Не справились с болезнью и скончались 24 пациента, при этом всего летальных случаев за время пандемии зарегистрировано – 1944.
84 565 человек выздоровели, в том числе 296 – за последние сутки. На данный момент в Одесском регионе болеют 28 662 человек.
Как стало известно, за вчера 500 человек получили антикоронавирусные прививки, всего вакцинировали на Одесчине 9490 человек.
Напомним, что Одесчина вырвалась на первое место: ситуация с вирусом достигла критической отметки
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