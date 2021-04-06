В центры Одессы камни посыпались со здания и изувечили припаркованные автомобили
Происшествие случилось днем, во вторник 6 апреля на площади Веры Холодной., пишет местный сайт
Крупные элементы карниза отвалились с заброшенного кинотеатра «Одесса» прямо на стоящие машины.
Судя по обнародованным фото, на автомобиле марки Лексус кирпичи побили заднее стекло и люк, а на другой иномарке Тойота остались вмятины на капоте.
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К счастью, обошлось без людских жертв и пострадавших.
Ранее мы сообщали, в Одессе на Черемушках мужчина случайно нашел ключи от иномарки, а потом сел и угнал автомобиль.
Как
Дождавшись ночи, злоумышленник открыл автомобиль и поехал на нем кататься. А владелец обнаружил пропажу только утром и вызвал полицию.
Через несколько часов угонщика и автомобиль полицейские обнаружили уже в Суворовском районе.
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