К счастью, из людей никто не пострадал

В центры Одессы камни посыпались со здания и изувечили припаркованные автомобили

Происшествие случилось днем, во вторник 6 апреля на площади Веры Холодной., пишет местный сайт Думская .

Крупные элементы карниза отвалились с заброшенного кинотеатра «Одесса» прямо на стоящие машины.

Судя по обнародованным фото, на автомобиле марки Лексус кирпичи побили заднее стекло и люк, а на другой иномарке Тойота остались вмятины на капоте.

К счастью, обошлось без людских жертв и пострадавших.

Ранее мы сообщали, в Одессе на Черемушках мужчина случайно нашел ключи от иномарки, а потом сел и угнал автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, ключ от Toyota Camry 29 -летний одессит нашел на улице Варненской. После этого он прошелся дворами с найденными ключами, пока одна из иномарок не «откликнулась» на кнопку разблокировки сигнализации.

Дождавшись ночи, злоумышленник открыл автомобиль и поехал на нем кататься. А владелец обнаружил пропажу только утром и вызвал полицию.

Через несколько часов угонщика и автомобиль полицейские обнаружили уже в Суворовском районе.

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