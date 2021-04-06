В среду, 7 апреля в Одессе и области прогнозируется ухудшение погодных условий

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в городе ожидается дождь, туман и усиление скорости ветра до 15- 24 метров в секунду.

В среду 7 апреля на протяжении всего дня в Одессе будет стоять облачная погода. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.

Синоптики предупреждают о ночном и утреннем м тумане.

Температура воздуха будет колебаться в пределах от +6 до +8 градусов ночью. Днем столики термометров покажут +10 +12, а холоднее всего будет вечером, не выше +5.

По Одесской области прогнозируется облачность с прояснениями.

Осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром туман.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 6-11 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

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