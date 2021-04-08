В Одессе 81-летняя женщина решилась на преступление против своей жизни

Она прыгнула под колеса грузового поезда и погибла на месте. Трагический инцидент случился 7 апреля, недалеко от железнодорожной станции Одесса-Застава 1, которая находится на Ленпоселке. Страшные кадры с места происшествия показали местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

81-летняя пенсионерка бросилась на колею, когда локомотив уже приближался. Машинист сразу же нажал на экстренный тормоз, но из-за короткого расстояния поезд не успел остановиться.

Полиция рассматривает версию самоубийства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Надо сказать, что з число суицидов среди населения Одессы продолжает расти.

В последнее время, к сожалению, участились случаи самоубийства, среди подростков, что особенно страшно.

Так, в Одессе 13-летняя девочка свела счеты с жизнью, кинувшись под поезд. Жуткое ЧП случилось в Суворовском районе в районе Зернового.

Родители погибшей Елены, которой было всего 13 лет, утверждают, что в семье все было благополучно и их дочь никогда не говорила о намерении свести счеты с жизнью. Но вот ее подруга говорит другое, мол, за несколько часов до суицида она написала об этом в одной из групп в социальной сети.

Напомним, что под Одессой женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа, спасаясь от пожара в квартире: видео трагедии

А еще Politeka писала, что подростки зверски расправились с местной знаменитостью на Одесчине, видео: "садистам по 12 и 13 лет"

Также Politeka сообщала, что магнитные бури ударят с новой силой по Одессе: в какие дни быть готовым и чего опасаться